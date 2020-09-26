Катастрофа АН-26: рятувальники продовжують шукати трьох осіб



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Знайдено тіла 22 загиблих Фото ДСНС

Вже знайдено тіла 22 загиблих, 2 людини постраждали, пошуки трьох осіб тривають

Рятувальники вранці 26 вересня уточнили інформацію про загиблих і постраждалих в результаті падіння військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 людини постраждали, пошуки трьох осіб тривають», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Службі автомобільних доріг в Харківській області повідомили, що на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський (на 533 - 534 км) може бути ускладнено рух. Деякі уламки літака ще залишаються на проїжджій частиною.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26. У мережі з’явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

Раніше п’ятий президент України, лідер партії »Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що на борту літака були курсанти.