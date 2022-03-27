Казахський боксер вийшов на бій у США з українським прапором

Казахський боксер Темірлан Райимкулов вийшов на бій у США з українським прапором

Спортсмени з цивілізованого світу підтримують Україну

Казахстанський профі-середньоваговик Темірлан Раімкулов (5-1-2, 1 КО) вийшов на бій у США з українським прапором. Таким чином спортсмен висловив солідарність з українським народом.

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Раімкулов взяв участь у вечері боксу у Філадельфії, де переміг нокаутом американського суперника Ісайя Селдона (14-5-1, 5 КО). Це була перша дострокова перемога казахстанця на профі-ринзі. Також слід зазначити, що це був лише третій поєдинок на території США. Раніше він боксував лише у Казахстані і Росії.

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Нагадаємо, Усик вирішив підтримати рідну країну фінансово. Для цього боксер представив футболку, купивши яку ви можете підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.