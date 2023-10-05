Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня

У східних областях можливий невеликий дощ

5 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів майже не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На території країни буде мінлива хмарність. Лише в східних областях можливий невеликий дощ. В інших регіонах без опадів. Пориви вітру досягатимуть 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 5-10°. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до 14-19°. Тепліше буде в південних областях України: вночі температура сягатиме 11-16°, а вдень очікується до 20-25°.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На високогір'ї Карпат вночі прогнозують 3-8°, а вдень 10-15°.

На Київщині прогнозують мінливу хмарність, день пройде без опадів. Вітер північно-західний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 м/с. Стовпчики термометра сягатимуть 5-10° вночі й 14-19° протягом дня.

У Києві температура сягатиме 8-10° вночі та 17-19 градусів вдень.

Також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-7 жовтня.