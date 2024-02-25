Умєров заявив, що половина зброї від партнерів не постачається вчасно: через це є втрати
«Надання допомоги не означає вчасної поставки», – наголосив глава Міноборони
Затримки із постачанням західної військової допомоги від партнерів означають для України втрати людей і територій. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров під час панельної дискусії на форумі «Україна. Рік 2024».
«Ситуація завжди динамічна, завжди змінюється. Зараз надання допомоги не означає вчасної поставки, 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на математику війни, то економіка Росії приблизно $2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад $150 млрд», – сказав Рустем Умєров.
Міністр наголосив, що союзники мають забезпечувати своєчасне постачання допомоги, тому що без переваги в повітрі важко досягти результату і ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі. «Ми вигнали ворога з Півночі, ми їх дістаємо в Чорному морі без переваги в повітрі. І зброя має велике значення, особливо коли йдеться про високотехнологічні платформи. Ми робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу», – додав Рустем Умєров.
Зауважимо, Умєров анонсував потужний план на 2024 рік.
Крім того, Федоров запевнив, що ціль у мільйон FPV-дронів у 2024 році перевиконають.
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