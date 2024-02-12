«Я нікому нічого не винен»: відомий спортивний коментатор пояснив, чому втік за кордон

Телеведучий і коментатор скаржиться, що тим, хто виїхав, зараз дуже важко

«Я нікому нічого не винен» – саме так пояснив свою втечу за кордон 44-річний колишній український коментатор Megogo та експрацівник телеканалу «Інтер» Роман Кадемін. Викладене ним відео у соцмережах викликало бурхливу реакцію.

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Кадемін спробував пояснити, чому виїхав за кордон, а головне, чому не збирається повертатися в Україну.

У своєму відео він використав різні «нарізки» із президентом Володимиром Зеленським, де, зокрема, і використав фразу про те, що він «нікому нічого не винен». Крім того, він сказав, що Україна начебто загрузла у корупції, поки родини депутатів, їхні діти призовного віку перебувають за кордоном.

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Водночас Кадемін скаржиться, що йому було дуже важко наважитися на такий крок.

«Тих, хто виїхав, зараз обвинувачують у зрадництві та боягузливості. Але заздрити нам абсолютно нема причин. Єдине що – ми засинаємо і прокидаємось під мирним небом. Це правда. Ви перебуваєте в абсолютно іншій ситуації. Але казати, що нам тут легко – це велика помилка. Ви спробуйте приїхати сюди з однією валізою, у чужу країну, де вас ніхто не чекає, де у вас нічого немає і вам потрібно починати навіть не з нуля, а ще нижче», – жаліється він.

Роман Кадемін – відомий ведучий і телеведучий. Свою кар’єру в Києві Роман Кадемін почав у 2000 році. Він активно реалізовував проєкти зі створення документальних фільмів, наприклад, «Україна. Шлях до тріумфу», який складається з 6 серій. Сюжет цього фільму розповідає про досягнення футбольної збірної в процесі боротьби за вихід у фінал ЧС-2006. Роман Кадемін має досвід роботи спортивним коментатором на світовому чемпіонаті, де він працював з місця подій. А ще він відомий як ведучий програм «Великий бокс», «Вдалий проєкт» і «Подробиці» на «Інтері».

До слова, на сайті Дядя Жора Company Романа Кадеміна досі можна замовити як ведучого для проведення різноманітних заходів.

Раніше повідомлялось, що ведучий «24 Каналу» Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться.