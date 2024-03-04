Україна розпочала перемовини щодо гарантій безпеки зі ще однією країною
Іспанія стане восьмою країною, що долучилася до гарантій безпеки для України, якщо укладе з нашою країною відповідно угоду
Представники України та Іспанії 4 березня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Переговори з українського боку з Іспанією вів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
«Було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин», – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.
Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами «Групи семи» на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами.
Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.
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