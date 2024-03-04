Україна розпочала перемовини щодо гарантій безпеки зі ще однією країною

України та Іспанії розпочали переговори про укладання двосторонньої безпекової угоди

Іспанія стане восьмою країною, що долучилася до гарантій безпеки для України, якщо укладе з нашою країною відповідно угоду

Представники України та Іспанії 4 березня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Переговори з українського боку з Іспанією вів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

«Було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин», – йдеться в повідомленні без уточнення інших подробиць.

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Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами «Групи семи» на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.