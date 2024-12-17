Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня
На сході та північному сході країни очікується мокрий сніг
фото з відкритих джерел

У Києві вночі буде 1-3° тепла, вдень – 5-7°

Сьогодні, 17 грудня, у більшості областей України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зокрема, помірні дощі прогнозують в Карпатах, а також у південних областях. На сході та північному сході країни очікується мокрий сніг.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 17 грудня
Прогноз погоди на 17 грудня
Укргідрометцентр

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°.

Буде хмарно.

У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла, а на Київщині – вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Вітер західний , 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Київ Закарпаття Укргідрометцентр рекорд вітер погода синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зазначає, що Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети
Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США
22 листопада, 04:30
Брук Роллінз є засновницею та президенткою America First Policy Institute
Трамп визначився з кандидатурою міністра сільського господарства
24 листопада, 04:09
У компанії Bugatti поставили собі за мету подолати бар'єр у 500 км/год
Кабріолет Bugatti встановив світовий рекорд швидкості
23 листопада, 01:00
Аврора Гомонай у віці 2 роки 9 місяців встановила національний рекорд
Дворічна плавчиня встановила національний рекорд (фото)
18 листопада, 14:59
Глухова отримала за свій стрибок 78 балів
17-річна українська стрибунка з трампліна Глухова встановила унікальне досягнення
24 листопада, 11:22
Активність Сонця з 16 по 18 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
Вчора, 07:31
Трамп оголосив інвестора Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США
Трамп оголосив інвестора Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США
23 листопада, 03:52
Александра Спрінг демонструє свій рекордний вилов з капітаном Яном Леонардом і нареченим Сі Джеєм Пеппе
Жінка встановила світовий рекорд, упіймавши величезного палтуса
30 листопада, 03:30
У селі Верхній Яловець термометр уранці 14 грудня показав 23°С нижче нуля
У Карпатах температура опустилася нижче -20 градусів: атмосферні фото
14 грудня, 13:10

Суспільство

Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня
Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня
Де заборонено використовувати працю жінок: роз'яснення
Де заборонено використовувати працю жінок: роз'яснення
Україна має свою лазерну зброю «Тризуб» – очільник Сил безпілотних систем
Україна має свою лазерну зброю «Тризуб» – очільник Сил безпілотних систем
Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
Рівень симпатії українців до Польщі знизився вдвічі з 2022 року: опитування
Рівень симпатії українців до Польщі знизився вдвічі з 2022 року: опитування
Зйомки кулінарного шоу в Лаврі: один з авторів назвав справжню причину критики
Зйомки кулінарного шоу в Лаврі: один з авторів назвав справжню причину критики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
31K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
30K
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
30K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
26K
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада

Новини

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua