Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня

На сході та північному сході країни очікується мокрий сніг

У Києві вночі буде 1-3° тепла, вдень – 5-7°

Сьогодні, 17 грудня, у більшості областей України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зокрема, помірні дощі прогнозують в Карпатах, а також у південних областях. На сході та північному сході країни очікується мокрий сніг.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 17 грудня Укргідрометцентр

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°.

Буде хмарно.

У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла, а на Київщині – вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Вітер західний , 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.