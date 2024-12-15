На Київщині в пожежі загинув чотирьохрічний хлопчик

Опікуном дітлахів була бабуся, вона вийшла в магазин

Тіло дитинки знайшли на згорілому ліжку

У Білоцерківському районі Київщини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинув чотирьохрічний хлопчик. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку надійшло до оперативно-диспетчерської служби від сусідів.

«Вже на місці події сусіди розповіли, що в будинку можуть перебувати троє діток. Рятувальники приступили до пошуку», – йдеться в повідомленні.

У результаті, хлопчика 2019 року народження, місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли в дровнику. Він був переляканий, але неушкоджений. Старша сестричка знаходилась в школі. А доля ще одного хлопця залишалась невідомою.

Вже після того, як пожежу було ліквідовано рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження.

Опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин.

Причина трагедії ще встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині у пожежі загинули четверо дітей: матері оголосили підозру у недогляді.