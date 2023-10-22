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Київ накрив густий туман (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київ накрив густий туман (фото)
За прогнозом синоптиків, вдень 22 жовтня на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

У столиці оголошено перший рівень небезпеки

У столиці, як і обіцяли метеорологи, вже другу добу утримується туман, видимість обмежена, близько 200-500 метрів. Також оголошено перший рівень небезпеки.

За прогнозом синоптиків, вдень 22 жовтня на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла; вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.

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Київ накрив густий туман (фото)
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

У КМДА дали поради водіям під час керування авто при тумані для безпечної їзди:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію;
  • при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

До слова, за 100 км від Києва погода має вигляд зовсім по іншому. Туману там уже немає, натомість світить сонце.

За 100 км від Києва уже немає туману та світить сонце
За 100 км від Києва уже немає туману та світить сонце
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

Нагадаємо, в Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями, а в низці областей очікується туман.

Теги: погода негода Київ

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