Київ накрив густий туман (фото)
У столиці оголошено перший рівень небезпеки
У столиці, як і обіцяли метеорологи, вже другу добу утримується туман, видимість обмежена, близько 200-500 метрів. Також оголошено перший рівень небезпеки.
За прогнозом синоптиків, вдень 22 жовтня на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла; вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.
У КМДА дали поради водіям під час керування авто при тумані для безпечної їзди:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію;
- при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
До слова, за 100 км від Києва погода має вигляд зовсім по іншому. Туману там уже немає, натомість світить сонце.
Нагадаємо, в Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями, а в низці областей очікується туман.
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