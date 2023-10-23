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Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На Київщині попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У понеділок, 23 жовтня, буде хмарно з проясненнями, опадів майже не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

23 жовтня очікується хмарність з проясненнями. Опадів майже не передбачається, лише вночі в західних, а вдень у північно-східних та східних областях може пройти невеликий дощ.

Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Півночі можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме від 8° до 13° тепла, а на Півдні становитиме 12-17 градусів. Протягом дня очікується до 14-19°. У західних та північних областях стовпчики термометра покажуть 11-16°. На Півдні найтепліше: температура коливатиметься в межах 21-26°.

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня фото 1

На Київщині хмарно, однак без істотних опадів. 

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів, а вдень 11-16°.

У столиці температура вночі коливатиметься в межах 11-13°. Протягом дня очікується до 14-16°.

На Київщині також попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Удень 23 жовтня можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Теги: прогноз погоди повітря погода

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