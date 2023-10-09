На Буковині вдарив мороз: вершини гір покрив сніг (фото)

Подекуди температура повітря сягнула -8℃

9 жовтня вершини буковинських гір покрив мокрий сніг, у селах поблизу вдарив мороз. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук.

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Температура повітря на Буковині опустилася нижче 0℃. Голова Селятинської громади також додав кілька знімків злегка засніжених Карпат.

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Подекуди температура повітря сягнула -8℃ фото: Валерій Полянчук / Facebook

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг. На одній із карпатських вершин мандрівниця потрапила під снігопад.