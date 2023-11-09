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9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
фото: Київський національний академічний театр оперети

Сьогодні краще не планувати важливі зустрічі

9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва та Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму. Віряни вшановують пам’ять преподобної Матрони.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Свято було започатковане президентом України Леонідом Кучмою 21 березня 2000 року, враховуючи вагомий внесок працівників культури та аматорів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно просвітницьку діяльність. Тоді дата святкування була 23 березня, але у 2013 році її змінили.

Свято засноване, щоб ушанувати професіоналів та аматорів, які займаються мистецтвом, підтримують народні традиції та популяризують українську культуру.

Українська культура зайняла гідне місце в культурі світовій. Вона розвивалась у взаємовідносинах з культурами Заходу та Сходу, в системі Польсько-литовської держави, українофобському «лоні» царської Росії.

Наслідками цього стали, з одного боку, система освіти і вченість, побудовані на західних зразках, з іншого – приниження української мови як «простонародної» і водночас становлення новоукраїнської літератури, написаної саме цією народною мовою.

Цей день об’єднує всіх, хто не уявляє свого життя без музики, співу, живопису, театру, книги, народної творчості, хто веде величезну просвітницьку роботу, працює в Будинках культури, навчає мистецтву інших.

Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму

9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Відзначається як день пам'яті, коли відбулася перша масова акція фізичного насильства Третього рейху стосовно євреїв. Відзначання започатковано за ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED, що об'єднує понад 500 організацій з 49 країн і діє незалежно від політичних партій і урядів, в багатьох країнах світу.

9 листопада 1938 року відбулася перша масова акція фізичного насильства Третього рейху щодо євреїв. Тоді почалися масові єврейські погроми під назвою «Кришталева ніч» у Німеччині. Нацисти спалили дотла сотні синагог, а тисячі вітрин магазинів, власниками яких були євреї, розбили.

«Кришталева ніч» стала початком одного з найстрашніших злочинів нацистського режиму: масового винищення євреїв – Голокосту.

Яке сьогодні релігійне свято

9 листопада в церковному календарі – День преподобної Матрони. Матрона рано вийшла заміж за заможну людину і народила дочку. Чоловік Матрони займався справами, вона відвідувала храм і проводила час в молитвах, що не подобалося її чоловікові. Тому жінка після довгих роздумів вирішила піти в монастир. Дочку віддала на виховання знайомій, і, щоб чоловік її не знайшов, під виглядом євнуха вирушила в чоловічий монастир Вассіана.

Якось преподобному Вассіану наснився сон, що насправді молодий євнух – жінка. Викликав він наступного ранку до себе Матрону і почав розпитувати. Жінка про все розповіла йому і попросила захисту від переслідувань чоловіка. Тоді відправили її до жіночого монастиря Ємес, де вона з часом стала наставницею.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна залишатися в поганих стосунках з близькими людьми.
  • Краще не планувати важливі зустрічі.
  • Не можна відмовляти в допомозі, інакше можна самому в майбутньому загрузнути у боргах.

Народні прикмети

  • Якщо вранці іній не деревах, то чекайте на сильні морози.
  • Туман до відлиги.
  • Снігова та хмарна погода віщує холодний травень.
  • Якщо почався снігопад, то негода затягнеться надовго.

Пам’ятні події 9 листопада

  • 1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.
  • 1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.
  • 1882 – в Єлисаветграді з п'єсою «Наталка-Полтавка» дебютував український театр Марка Кропивницького.
  • 1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
  • 1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
  • 1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).
  • 1923 – у Мюнхені відбувся «Пивний путч» – спроба Адольфа Гітлера прийти до влади
  • 1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ».
  • 1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв «Кришталева ніч».
  • 1947 – команда «Динамо» (Київ) перемогла «Харчовик» (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
  • 1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ «Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР».
  • 1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.
  • 1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.
  • 1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
  • 1977 – Українська Гельсінська Група оприлюднила «Маніфест українського правозахисного руху».
  • 1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.
  • 1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.
  • 1995 – Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
  • 1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря.

Теги: свята традиції свято

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