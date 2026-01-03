Головна Світ Політика
Китай жорстко відреагував на захоплення Мадуро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Китай жорстко відреагував на захоплення Мадуро
Очільник Китаю Сі Цзіньпін та Ніколас Мадуро під час зустрічі у Пекіні
Міністерство закордонних справ Китаю назвало дії американців у Венесуелі «кричущим порушенням міжнародного права»

Військова операція США з повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі викликала бурхливу реакцію на міжнародній арені. Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка. Як інформує «Главком», про це йдеться в офіційній заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій у мережі X.

Китайська дипломатія, яка зазвичай обирає стримані формулювання, цього разу не добирала слів. У Пекіні заявили, що «глибоко шоковані» новинами про силову акцію проти суверенної держави та її керівника.

 «Китай глибоко шокований і рішуче засуджує кричуще застосування сили Сполученими Штатами проти суверенної держави та дії проти її президента», – наголошується в повідомленні.

МЗС КНР кваліфікувало дії американських спецпризначенців як прояв імперської політики, що йде врозріз із сучасними нормами співіснування країн.

«Такі акти гегемонії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели», – підкреслив речник китайського зовнішньополітичного відомства.

Термін «гегемонія» у лексиконі китайських дипломатів є одним із найжорсткіших звинувачень, яке зазвичай використовується для опису агресивної зовнішньої політики, що ігнорує інтереси інших гравців.

Окремим пунктом у заяві виділено наслідки цієї операції для геополітичної стабільності. Пекін попереджає, що силове усунення лідера Венесуели може спровокувати ланцюгову реакцію хаосу.

За словами китайських дипломатів, такі дії «загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні».

Китай, який має значні економічні інтереси в регіоні, висловив «тверду опозицію» подібним методам вирішення політичних криз.

Заява завершується прямим закликом до американської влади переглянути свою зовнішньополітичну стратегію.

«Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн», – резюмували в МЗС КНР.

Експерти зазначають, що така гостра реакція Китаю продиктована не лише партнерськими відносинами з режимом Мадуро, але й принциповою позицією Пекіна щодо невтручання у внутрішні справи держав, яку вони екстраполюють і на власні чутливі питання, зокрема проблему Тайваню.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

