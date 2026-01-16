Як ШІ вплине на роботу людей? Білл Гейтс дав неочікуваний прогноз

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс оприлюднив сміливий прогноз щодо майбутнього ринку праці під впливом розвитку штучного інтелекту у наступні 10 років

Під час свого нещодавнього виступу на популярному американському телешоу The Tonight Show with Jimmy Fallon, мільярдер та співзасновник Microsoft Білл Гейтс зазначив, що завдяки швидкому розвитку штучного інтелекту люди зможуть працювати два дні на тиждень вже протягом найближчих 10 років. Гейтс переконаний, що автоматизація вирішить більшість рутинних проблем у ключових сферах економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Fossbytes.

Білл Гейтс вважає, що протягом наступного десятиліття ШІ зробить високоякісні послуги, які раніше потребували дорогих фахівців, доступними для кожного. Зокрема, йдеться про медичні консультації та персональне репетиторство.

«Завдяки ШІ наступні десять років інтелект стане безкоштовним та звичним явищем», – заявив Гейтс у розмові з Джиммі Феллоном.

Гейтс сказав, що виробництво, логістика та сільське господарство з часом можуть стати «в основному вирішеними проблемами» завдяки автоматизації. Він визнав невизначеність, оскільки ШІ може витіснити робочі місця, навіть якщо він стимулює інновації.

Нагадаємо, поява штучного інтелекту, здатного перехитрити світових лідерів та самостійно приймати рішення, переноситься на десятиліття вперед. Даніель Кокотайло, колишній співробітник компанії OpenAI, який раніше лякав світ апокаліптичними прогнозами, офіційно переглянув свої очікування.

Як відомо, китайська адміністрація кіберпростору оприлюднила проєкт нових правил, які мають обмежити шкоду від чат-ботів і зупинити заохочення суїциду, самопошкодження та насильства.

До слова, чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, очолив грудневий рейтинг надійності штучного інтелекту за 2025 рік. Згідно з дослідженням аналітичної компанії Relum, ця модель продемонструвала найнижчий рівень «галюцинацій», тоді як популярні сервіси від Google та OpenAI показали значно гірші результати.

Експерти оцінювали десять провідних нейромереж за рівнем ризику для бізнес-завдань. Дослідження виявило, що Grok видає недостовірну інформацію лише у 8% випадків. Натомість ChatGPT від OpenAI демонструє помилковість на рівні 35%, а показник Google Gemini перевищив 40%. Високий рівень хибних відповідей також зафіксували у Microsoft Copilot – 27%.

Як відомо, три роки минуло з моменту виходу ChatGPT, але чи готовий він замінити дизайнера, програміста чи аналітика? Дослідження, проведене Scale AI та Центром безпеки ШІ, кидає виклик оптимістичним заявам технологічних гігантів. Науковці протестували ChatGPT, Gemini та Claude на сотнях реальних проєктів із фріланс-платформ, і результати виявилися протверезними.