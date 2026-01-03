До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн
Робочий візит передбачає обговорення безпекових та економічних питань, роботу з рамковими документами та координацію подальших кроків України і партнерів
До української столиці приїхали радники з питань національної безпеки низки європейських країн. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає «Главком».
«У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії», – написав міністр у своїх соцмережах.
За його словами, зустріч передбачає обговорення безпекових та економічних питань, роботу з рамковими документами, координацію подальших кроків із партнерами.
Нагадаємо, 31 грудня секретар РНБО Рустем Умєров доповів президентові України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.
Раніше Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона мала відбутися 3 січня в Україні.
До слова, Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами.
