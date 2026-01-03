До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн

Рустем Умєров зустрівся з радниками з питань національної безпеки низки європейських країн

Робочий візит передбачає обговорення безпекових та економічних питань, роботу з рамковими документами та координацію подальших кроків України і партнерів

До української столиці приїхали радники з питань національної безпеки низки європейських країн. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає «Главком».

Рустем Умєров зустрівся з радниками з питань національної безпеки низки європейських країн фото: Рустем Умєров/Telegram

«У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії», – написав міністр у своїх соцмережах.

За його словами, зустріч передбачає обговорення безпекових та економічних питань, роботу з рамковими документами, координацію подальших кроків із партнерами.

Нагадаємо, 31 грудня секретар РНБО Рустем Умєров доповів президентові України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.

Раніше Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона мала відбутися 3 січня в Україні.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами.