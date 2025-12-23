«Росія – агресор, як у 1968-му». Експрезидент Чехії закликав допомагати Україні

Мілош Земан прямо порівняв повномасштабне вторгнення РФ в Україну з окупацією Чехословаччини у 1968 році

Колишній президент Чехії Мілош Земан заявив, що Росія є агресором, а Чеська Республіка має продовжувати допомогу Україні не лише словами, а конкретними діями. Про це він сказав в інтерв’ю чеській програмі Naprimo, повідомляє «Главком».

«Якщо ми кажемо, що Україні треба допомагати, то маємо допомагати не словами, а діями. А боєприпаси – це дуже конкретна дія», – заявив він.

Земан нагадав ніч з 21 серпня 1968 року, коли війська СРСР увійшли до Чехословаччини, і провів пряму історичну паралель із нинішньою війною.

«Тоді нас уночі атакували росіяни – так, формально це був Радянський Союз, але суті це не змінює. Напали на маленьку країну, яка не оборонялася. Україна обороняється. І вже тільки через пам’ять про 1968 рік ми маємо її підтримувати», – сказав експрезидент.

Мілош Земан також підтримав чеську муніційну ініціативу, в межах якої Україні постачають боєприпаси, назвавши її «принципово правильною». Земан схвально відгукнувся і про позицію нового міністра оборони Чехії Яроміра Зуни, який підтвердив продовження ініціативи та також назвав Росію агресором – попри критику з боку частини виборців SPD.

Коментуючи можливе використання заморожених російських активів для підтримки України, Земан заявив: «Мені це не заважало б. Росія – агресор, а агресор має заплатити за свою агресію».

Ще десять років тому Мілош Земан критикував санкції проти Росії після анексії Криму, скептично оцінював діяльність чеської контррозвідки BIS та неодноразово зазнавав критики через зв’язки його оточення з РФ. У 2015 році він навіть був присутній на військовому параді в Москві, а Washington Post називав його «фактичним речником Кремля».

Втім, у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни Земан різко змінив риторику, назвавши вторгнення РФ в Україну неосновним і охарактеризувавши Путіна як «божевільного». Частину своїх попередніх заяв щодо Росії він згодом визнав помилковими.