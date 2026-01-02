Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України

Бабіш зауважив, що хоча Прага продовжує підтримувати Україну гуманітарно, він особисто виступає проти надання прямих коштів із чеської скарбниці на озброєння

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який повернувся до влади після перемоги його партії ANO на виборах у жовтні 2025 року, підтвердив зміну зовнішньополітичного курсу Праги. Про це Бабіш повідомив в інтерв’ю виданню Denik.

Він заявив, що Чехія більше не виступатиме фінансовим гарантом для кредитів Україні, пояснивши це дефіцитом коштів у власному бюджеті та ризиком неповернення позик.

Бабіш наголосив, що допомога Києву надалі має здійснюватися виключно через спільний бюджет Євросоюзу, до якого Чехія вже вносить значні кошти.

Новий чеський уряд, до складу якого у грудні 2025 року увійшли також представники партій SPD та «Автомобілісти за себе», зосереджується на внутрішніх інтересах під гаслом «Чехія на першому місці».

Прем’єр зауважив, що хоча Прага продовжує підтримувати Україну гуманітарно, він особисто виступає проти надання прямих коштів із чеської скарбниці на озброєння.

Крім того, Бабіш висловив скепсис щодо швидкої перемоги над росією військовим шляхом та закликав світових лідерів, включаючи Дональда Трампа та Еммануеля Макрона, активізувати переговори для досягнення перемир’я.

Позиція Бабіша викликала гостру критику з боку попереднього прем’єра Петра Фіали та колишнього міністра закордонних справ Яна Ліпавського, які назвали такі заяви «егоїстичними» та загрозливими для безпеки всієї Європи.

Зокрема, опозиція нагадує, що за часів уряду Фіали чеська «снарядна ініціатива» забезпечила Україну майже 2 мільйонами боєприпасів.

Водночас Бабіш наполягає, що питання репарацій від росії та відновлення України мають вирішуватися лише після повного припинення вогню, а зараз пріоритетом для його кабінету є фінансування соціальних потреб чеських громадян, зокрема шкіл та інфраструктури.

Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян.

Нагадаємо, Норвегія не використає свій суверенний фонд для гарантування кредиту ЄС на користь України. За словами міністра фінансів Єнса Столтенберга, країна вже робить значні фінансові внески на користь України і потенційно може долучитися до плану ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме повних гарантій самостійно.