Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України
Бабіш відмовився від прямих виплат на озброєння України
фото з відкритих джерел

Бабіш зауважив, що хоча Прага продовжує підтримувати Україну гуманітарно, він особисто виступає проти надання прямих коштів із чеської скарбниці на озброєння

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який повернувся до влади після перемоги його партії ANO на виборах у жовтні 2025 року, підтвердив зміну зовнішньополітичного курсу Праги. Про це Бабіш повідомив в інтерв’ю виданню Denik.

Він заявив, що Чехія більше не виступатиме фінансовим гарантом для кредитів Україні, пояснивши це дефіцитом коштів у власному бюджеті та ризиком неповернення позик.

Бабіш наголосив, що допомога Києву надалі має здійснюватися виключно через спільний бюджет Євросоюзу, до якого Чехія вже вносить значні кошти.

Новий чеський уряд, до складу якого у грудні 2025 року увійшли також представники партій SPD та «Автомобілісти за себе», зосереджується на внутрішніх інтересах під гаслом «Чехія на першому місці».

Прем’єр зауважив, що хоча Прага продовжує підтримувати Україну гуманітарно, він особисто виступає проти надання прямих коштів із чеської скарбниці на озброєння.

Крім того, Бабіш висловив скепсис щодо швидкої перемоги над росією військовим шляхом та закликав світових лідерів, включаючи Дональда Трампа та Еммануеля Макрона, активізувати переговори для досягнення перемир’я.

Позиція Бабіша викликала гостру критику з боку попереднього прем’єра Петра Фіали та колишнього міністра закордонних справ Яна Ліпавського, які назвали такі заяви «егоїстичними» та загрозливими для безпеки всієї Європи.

Зокрема, опозиція нагадує, що за часів уряду Фіали чеська «снарядна ініціатива» забезпечила Україну майже 2 мільйонами боєприпасів.

Водночас Бабіш наполягає, що питання репарацій від росії та відновлення України мають вирішуватися лише після повного припинення вогню, а зараз пріоритетом для його кабінету є фінансування соціальних потреб чеських громадян, зокрема шкіл та інфраструктури.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш зробив гучну заяву щодо фінансової допомоги Україні, підкресливши, що державна скарбниця порожня, і країна не має наміру виступати гарантом чи надавати кошти іншим державам.

Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян.

Нагадаємо, Норвегія не використає свій суверенний фонд для гарантування кредиту ЄС на користь України. За словами міністра фінансів Єнса Столтенберга, країна вже робить значні фінансові внески на користь України і потенційно може долучитися до плану ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме повних гарантій самостійно.

Читайте також:

Теги: кредит Україна бюджет озброєння фінансування Чехія міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми успішно здійснюємо стрімкі наступальні операції, а росіяни – ні
Україна може виграти цю війну
16 грудня, 2025, 07:50
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 2025, 16:22
Таяні: Якщо ми досягнемо домовленості та бойові дії припиняться, необхідність у зброї зникне
Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
3 грудня, 2025, 22:18
Найтон попередив, що Росія активно розробляє нові та дестабілізуючі системи озброєння
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
16 грудня, 2025, 03:20
За словами Шмигаля, відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал
17 грудня, 2025, 04:58
Станція «Мостицька» буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році, але метро поїде не раніше, ніж коли закінчиться будівництво двох станцій, зокрема й «Варшавської»
Будівництво метро на Виноградар: названо нові терміни відкриття станції «Мостицька»
3 грудня, 2025, 20:12
Українець відбуватиме покарання у в'язниці
Українця, який скоїв карколомний злочин, у ЄС спіймали «мисливці за головами»
20 грудня, 2025, 18:15
Зеленський розповів, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умов безпеки
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
24 грудня, 2025, 12:50
Війна триватиме упродовж всього 2026 року, вважає Юрій Федоренко
Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
28 грудня, 2025, 18:58

Політика

Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України
Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України
РФ цинічно виправдала удар по Харкову
РФ цинічно виправдала удар по Харкову
РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua