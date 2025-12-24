Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії

Ексрадник Трампа Джон Болтон критикує Захід за відмову від використання російських активів

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що останні рішення та дипломатичні кроки Заходу збільшили шанси Росії на успіх у війні проти України. Про це він написав у колонці для The Washington Post, повідомляє «Главком».

Болтон вважає, що під загрозою нині перебуває не лише незалежність України, а й стабільність євроатлантичної системи безпеки загалом. «Під час холодної війни розпад Північноатлантичного альянсу був ключовою метою Радянського Союзу. Зараз багато американців і європейців, здається, налаштовані зробити цю роботу за Москву», – наголошує він.

Окремо Болтон розкритикував Європейський Союз за відмову передати Україні заморожені російські активи. «Це була явна і проста поразка політиків. Послання ЄС було слабким: Європа підтримає Україну, але не в великому масштабі. Не дивно, що Путін вважає, що час на його боці», – зазначив він.

На думку Болтона, негативний вплив на позиції України має і дипломатія адміністрації Дональда Трампа. Він зауважує, що Трамп неодноразово заявляв про нібито прагнення Путіна до миру, хоча, за даними американської розвідки, ці оцінки не відповідають реальній ситуації.

У колонці також наголошується, що нерішучість Заходу формує для Кремля відчуття стратегічної переваги.

Нагадаємо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в обсязі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету Євросоюзу. Водночас домовленості щодо використання заморожених російських активів для фінансування України досягти не вдалося. Європейський Союз також нагадав Києву про важливість подальшої боротьби з корупцією.