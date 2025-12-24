Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Джон Болтон розкритикував ЄС за відмову передати Україні російські активи
фото: Reuters

Ексрадник Трампа Джон Болтон критикує Захід за відмову від використання російських активів

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що останні рішення та дипломатичні кроки Заходу збільшили шанси Росії на успіх у війні проти України. Про це він написав у колонці для The Washington Post, повідомляє «Главком».

Болтон вважає, що під загрозою нині перебуває не лише незалежність України, а й стабільність євроатлантичної системи безпеки загалом. «Під час холодної війни розпад Північноатлантичного альянсу був ключовою метою Радянського Союзу. Зараз багато американців і європейців, здається, налаштовані зробити цю роботу за Москву», – наголошує він.

Окремо Болтон розкритикував Європейський Союз за відмову передати Україні заморожені російські активи. «Це була явна і проста поразка політиків. Послання ЄС було слабким: Європа підтримає Україну, але не в великому масштабі. Не дивно, що Путін вважає, що час на його боці», – зазначив він.

На думку Болтона, негативний вплив на позиції України має і дипломатія адміністрації Дональда Трампа. Він зауважує, що Трамп неодноразово заявляв про нібито прагнення Путіна до миру, хоча, за даними американської розвідки, ці оцінки не відповідають реальній ситуації.

У колонці також наголошується, що нерішучість Заходу формує для Кремля відчуття стратегічної переваги.

Нагадаємо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в обсязі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету Євросоюзу. Водночас домовленості щодо використання заморожених російських активів для фінансування України досягти не вдалося. Європейський Союз також нагадав Києву про важливість подальшої боротьби з корупцією.

Читайте також:

Теги: США Україна Джон Болтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters
Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters
29 листопада, 05:56
Попередні перемовини у Маямі
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
5 грудня, 06:40
Лубінець повідомив, що серед повернутих громадян є маломобільні та тяжкохворі українці
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
16 грудня, 19:57
Журналісти кажуть, що Європа підтримує Київ, зокрема, щоб зберегти власну безпеку
WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
17 грудня, 09:00
Дрісколл сказав дипломатам, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
27 листопада, 09:42
За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів
Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо
30 листопада, 21:59
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07
Танкер «тіньового флоту» РФ пошкоджено під час спецоперації СБУ
СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря
19 грудня, 13:44
Навіть у разі завершення активної фази війни, високі ризики залишатимуться вагомим фактором, який стримуватиме міграцію назад до України
Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку
20 грудня, 12:03

Політика

Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели
США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели
Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення
Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua