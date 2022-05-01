«Укрзалізниця» зазнає кібератак, можливі проблеми в роботі сервісів

На вокзалах каси на вокзалах продовжують працювати, потяги курсують за розкладом

«Укрзалізниця» в неділю, 1 травня, заявила, що онлайн-сервіси перевізника піддаються кібератаці. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Там повідомили, що на вокзалах каси на вокзалах продовжують працювати, потяги курсують за розкладом.

«Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак», – заявили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці країн, зокрема у США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відбивання.

Відомо, що вже була зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.