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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» зазнає кібератак, можливі проблеми в роботі сервісів

    &laquo;Укрзалізниця&raquo;&nbsp;зазнає кібератак. Можливі тимчасові збої в роботі сервісів - «Укрзалізниця» зазнає кібератак, можливі проблеми в роботі сервісів
    «Укрзалізниця» зазнає кібератак. Можливі тимчасові збої в роботі сервісів
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    На вокзалах каси на вокзалах продовжують працювати, потяги курсують за розкладом

    «Укрзалізниця» в неділю, 1 травня, заявила, що онлайн-сервіси перевізника піддаються кібератаці. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

    Там повідомили, що на вокзалах каси на вокзалах продовжують працювати, потяги курсують за розкладом.

    «Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак», – заявили в «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці країн, зокрема у США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відбивання.

    Відомо, що вже була зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

    Теги: росія окупанти кібератака війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» зазнає кібератак, можливі проблеми в роботі сервісів