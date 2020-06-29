Коронавірус у Києві: кількість нових випадків зменшується другий день поспіль
За добу у Києві виявлено менше пів сотні нових випадків Covid-19
Станом на ранок 29 червня у Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Іще в 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли», - повідомив він.
Серед тих, що захворіли:
- 17 жінок віком від 21 до 85 років,
- трирічна дівчинка,
- 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 5 киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканці столиці.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10, у Дніпровському - 7, у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків. Будьте обережними, не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
Нагадаємо, станом на ранок 28 червня у Києві було виявлено 69 хворих на коронавірус.
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Всього43628
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Хворіють23454
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Одужали19027
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Померли1147
Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).