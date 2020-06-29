Коронавірус у Києві: кількість нових випадків зменшується другий день поспіль



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За добу у Києві виявлено менше пів сотні нових випадків Covid-19

Станом на ранок 29 червня у Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Іще в 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли», - повідомив він.

Серед тих, що захворіли:

17 жінок віком від 21 до 85 років,

трирічна дівчинка,

27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 5 киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10, у Дніпровському - 7, у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків. Будьте обережними, не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня у Києві було виявлено 69 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

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Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).