Росіяни обстріляли завод у Тростянці. Загинула дитина

Ворожа артилерія обстріляла колишній завод «Електробутприлад»

Російські загарбники обстріляли з артилерії територію колишнього заводу в Тростянці Сумської області. В результаті дій ворога загинули троє осіб, серед них 14-річний підліток, повідомляє Тростянецька міська рада.

Загарбники відкрили вогонь близько 10:30 в середу, 9 березня. Артилерія обстріляла колишній завод «Електробутприлад». Смертельні поранення отримали троє людей. Особистості двох із них поки встановлюються, третьою жертвою виявився неповнолітній місцевий житель 2008 року народження.

Крім того, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

Раніше ми повідомляли, що за ніч у Сумах загинуло 22 особи, ще 30 сімей залишилися без дому.

Нагадаємо, обидва етапи евакуації цивільного населення із Сум 8 березня завершилися успішно, близько п’яти тисяч людей уже знаходяться в безпеці. Також Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих. Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.