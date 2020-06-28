Вчені розповіли про «зловісні щупальця» коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчені розповіли про «зловісні щупальця» коронавірусу Фото: Dr Elizabeth Fischer / NIH

«Зловісними щупальця» дозволяють вірусу атакувати відразу кілька здорових клітин і прискорюють поширення інфекції

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили шляхи поширення коронавірусу по організму.

Про це пише Financial Times.

Вчені з'ясували, що вірус наказує інфікованим клітинам відрощувати порожнисті нитки, які протикають сусідні клітини і інфекція переноситься по них, як по трубах.

Дана структура, яку охрестили «зловісними щупальцями», дозволяє вірусу атакувати відразу кілька здорових клітин і прискорює поширення інфекції.

Пояснюється, що подібний способ поширення в організмі має віспа. Однак навіть вона не здатна на настільки активне розмноження, як коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

Копіювати код для вставки

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Читайте також: