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    У світі

    Вчені розповіли про «зловісні щупальця» коронавірусу

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    Вчені розповіли про &laquo;зловісні щупальця&raquo; коронавірусу - Вчені розповіли про «зловісні щупальця» коронавірусу
    Вчені розповіли про «зловісні щупальця» коронавірусу
    Фото: Dr Elizabeth Fischer / NIH

    «Зловісними щупальця» дозволяють вірусу атакувати відразу кілька здорових клітин і прискорюють поширення інфекції

    Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили шляхи поширення коронавірусу по організму.

    Про це пише Financial Times.

    Вчені з'ясували, що вірус наказує інфікованим клітинам відрощувати порожнисті нитки, які протикають сусідні клітини і інфекція переноситься по них, як по трубах.

    Дана структура, яку охрестили «зловісними щупальцями», дозволяє вірусу атакувати відразу кілька здорових клітин і прискорює поширення інфекції.

    Пояснюється, що подібний способ поширення в організмі має віспа. Однак навіть вона не здатна на настільки активне розмноження, як коронавірус.

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

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