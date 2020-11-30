Кількість хворих на коронавірус нардепів зменшилась

Минулого тижня від коронавірусу лікувалося 27 народних обранців

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на Covid-19 зараз хворіють 14 депутатів парламенту. Крім того, хворі і 45 працівників Апарату парламенту.

Про це він заявив у ході брифінгу.

«14 (нардепів хворіють, - ред.). Верховна рада мала можливість, має можливість і буде ухвалювати важливі для держави рішення в незалежності від того, скільки у нас людей хворіє... У нас теоретично можливі зміни у графіку роботи. Верховна рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде. Можуть бути зміни, як це робилося раніше: менше пленарних засідань, але працювати в онлайн-режимі в комітетах», - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, минулого пленарного тижня віце-спікер парламенту Олена Кондратюк заявила, що 27 народних депутатів хворіли на коронавірус. Ще 24 представники апарату Ради були заражені коронавірусом.

У зв’язку з цим народні депутати працювали у сесійній залі лише один день - у вівторок, 17 листопада. А решту днів робота відбувалася у комітетах.

Як писав «Главком», Разумков вилікувався від коронавірусу. При цьому його перший заступник Руслан Стефанчук все ще працює у віддаленому режимі. У сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради він брав участь онлайн.

Зазначимо, що сьогодні президент Зеленський терміново збирає нараду щодо локдауну.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.