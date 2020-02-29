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    Військову базу у Франції закрили на карантин через коронавірус

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    Військову базу у Франції закрили на карантин через коронавірус - Військову базу у Франції закрили на карантин через коронавірус
    Військову базу у Франції закрили на карантин через коронавірус

    Всі військовослужбовці проходять огляд перед від'їздом на завдання і після повернення на бази

    База Військово-повітряних сил Франції під комуною Крей закрита на карантин після виявлення коронавірусу нового типу у кількох людей на території об'єкта.

    Про це повідомила французький міністр оборони Флоранс Парлі на своїй сторінці в Twitter.

    На базі скасовані всі колективні дії, припинені відрядження на територію об'єкта і з неї, заявила Парлі.

    Вона зазначила, що запобіжні заходи прийняті у всіх військових полках і на інших базах збройних сил. За словами міністра, всі військовослужбовці проходять огляд перед від'їздом на завдання і після повернення на бази.

    Крім того, вжито заходів для забезпечення безперервності операцій, йдеться в повідомленні глави міноборони.

    Відзначається, що французька армія виконує свою місію і забезпечує захист населення країни.

    Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний.

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