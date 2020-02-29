Військову базу у Франції закрили на карантин через коронавірус



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Військову базу у Франції закрили на карантин через коронавірус

Всі військовослужбовці проходять огляд перед від'їздом на завдання і після повернення на бази

База Військово-повітряних сил Франції під комуною Крей закрита на карантин після виявлення коронавірусу нового типу у кількох людей на території об'єкта.

Про це повідомила французький міністр оборони Флоранс Парлі на своїй сторінці в Twitter.

На базі скасовані всі колективні дії, припинені відрядження на територію об'єкта і з неї, заявила Парлі.

Вона зазначила, що запобіжні заходи прийняті у всіх військових полках і на інших базах збройних сил. За словами міністра, всі військовослужбовці проходять огляд перед від'їздом на завдання і після повернення на бази.

Крім того, вжито заходів для забезпечення безперервності операцій, йдеться в повідомленні глави міноборони.

Відзначається, що французька армія виконує свою місію і забезпечує захист населення країни.

1. À la veille du Conseil de défense convoqué par le Président de la République, j’ai réuni les autorités du ministère des Armées pour un point de situation sur le coronavirus, en particulier après la détection de plusieurs cas sur la base militaire de Creil. pic.twitter.com/3yeNhVU4ZC — Florence Parly (@florence_parly) February 28, 2020

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний.

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