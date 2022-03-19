Шотландія та Уельс готові прийняти 4 тис. українських біженців

Через війну 10 млн українців залишили свої домівки

Шотландія та Уельс самі ініціювали державну допомогу для українців

Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти чотири тисячі біженців з України в межах програми Homes for Ukraine. Про це йдеться у спільній заяві урядів Шотландії та Уельсу.

Програма Homes for Ukraine передбачає, що біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не бере.

Однак, країни самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.

За останніми оцінками агентства ООН з питань міграції, унаслідок збройної агресії Росії проти України приблизно 10 млн громадян залишили свої будинки.

Близько 6,5 млн українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 млн людей виїхали за кордон через війну, розв’язану РФ проти України.

Тим часом посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.

Нагадаємо, Японія спростила в’їзд біженцям з України.

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