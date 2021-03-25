  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    SkyUp запускає рейси на Кіпр з трьох міст України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Boeing 737-800 SkyUp - SkyUp запускає рейси на Кіпр з трьох міст України
    Boeing 737-800 SkyUp
    Фото: Dariusz Kłosiński

    Перший рейс запланований на 17 квітня

    Авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з трьох українських міст в кіпрське місто Ларнака.

    Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.

    Авіарейси в Ларнаку будуть здійснюватися з Києва, Харкова і Запоріжжя.

    З Києва рейси відкриваються з 17 квітня. Вони будуть здійснюватися один - два рази в тиждень. З травня - чотири рази на тиждень, щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, щосуботи.

    Вартість квитка Київ – Ларнака від 2 203 грн, у зворотному напрямку – від 2 367 грн.

    З Харкова рейси запускаються з 1 травня щовівторка і щосуботи.

    Вартість квитка: Харків – Ларнака від 1 852 грн, Ларнака – Харків від 1 782 грн.

    Із Запоріжжя авіакомпанія буде літати з 31 травня щопонеділка.

    Вартість квитків із Запоріжжя до Ларнаки стартує від 2 256 грн, у зворотному напрямку – від 2 618 грн.

    Нагадаємо, лоукостер SkyUp змінив структуру тарифів.

    Три внутрішніх рейси й два міжнародних розпочинають роботу в Одесі з квітня-травня 2021 року.

    Напередодні стало відомо, що SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти. Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00. Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

    Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в один бік. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

    Крім того SkyUp змінює час реєстрації на рейси.

    Теги: Харків Запоріжжя Київ лоукостери Кіпр SkyUp перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies