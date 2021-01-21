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    Китай запровадив санкції проти представників адміністрації Трампа

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    <p>Під китайські санкцій потрапив ексдержсекретар США Майк Помпео</p> - Китай запровадив санкції проти представників адміністрації Трампа

    Під китайські санкцій потрапив ексдержсекретар США Майк Помпео

    Усім 28 американцям, на яких поширюються санкції, а також їх сім'ям, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, в Гонконг і Макао

    Офіційний Пекін запровадив санкції проти ексдержсекретаря США Майка Помпео та ще 27 громадян Сполучених Штатів, включно із людьми із адміністрації експрезидента Дональда Трампа, за «втручання у внутрішні справи Китаю».

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю.

    «В останні кілька років деякі антикитайські політики в США, виходячи з власних політичних інтересів, упереджень і ненависті до Китаю, спланували і просували серію божевільних дій, ігноруючи інтереси китайського та американського народів, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю і завдаючи шкоди інтересам Китаю», – заявили у відомстві.

    «Китайський уряд непохитний в своїй рішучості захищати свій національний суверенітет, безпеку і інтереси розвитку», – додали у Пекіні.

    Крім Помпео, під санкції, зокрема, потрапили колишній радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро, помічник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн і заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінджер.

    Усім 28 американцям, на яких поширюються санкції, а також їх сім'ям, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, в Гонконг і Макао. Також їм та їхнім компаніям заборонено вести справи з Китаєм.

    До слова, новий президент США Джо Байден призначив тимчасового керівника Державного департаменту замість Майка Помпео.

    Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

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    Теги: МЗС Адміністрація Президента США санкції Китай Дональд Трамп Гонконг Держдепартамент США радник
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