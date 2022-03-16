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    Китайський дипломат відповів, чи допоможе Путіну Пекін у війні з Україною

    Китай обіцяє зосередити всі свої зусилля на &laquo;зниженні напруженості&raquo; в Україні - Китайський дипломат відповів, чи допоможе Путіну Пекін у війні з Україною
    Китай обіцяє зосередити всі свої зусилля на «зниженні напруженості» в Україні

    Китай не має наміру «підливати масла у вогонь» у війні Росії та України

    Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і «не буде підливати масла у вогонь» конфлікту на Україні. Про це інформує CGTN із посиланням на прес-секретаря посольства Китаю у Великобританії.

    За його словами, пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття, і Китай зосередить всі свої зусилля на «зниженні напруженості» в Україні.

    «Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру», - додав він.

    У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні, які озвучили цю інформацію, не заслуговують довіри, оскільки вони неодноразово поширювали «фейкові новини» про Китай.

    Як повідомлялось, Росія просила у Китаю про військову та економічну допомогу у війні. Китайська сторона надалі наявність таких прохань спростувала.

    Теги: росія війна Китай Україна
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    Китайський дипломат відповів, чи допоможе Путіну Пекін у війні з Україною