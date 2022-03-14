Китай готовий надати Росії військову допомогу – Financial Times

США попереджають союзників, що Китай може допомогти РФ у війні проти України

Американськи дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни проти України. Про це пише Financial Times.

Поінформоване джерело повідомило журналістів, що Державний департамент США розіслав своїм союзникам у Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу Росії.

Дипломати не надали додаткових деталей щодо обсягу й типу військової допомоги, яку хоче надати китайський уряд. Так само в повідомленні не назвали час, коли Китай надасть свою допомогу.

Раніше Китай прокоментував наявність запиту на військову допомогу Росії. Як заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, Вашингтон поширює дезінформацію проти Пекіна з українського питання. За його словами, китайська сторона відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів. Він також заявив, що Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм і приватних осіб.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 березня викликав до себе посла Китаю Се Сяоюн, щоб поговорити про «додаткові шляхи співпраці із Китаєм». Зазначимо, Путін також звернувся до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну. Це викликало занепокоєння в Білому домі, адже Пекін так може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Згодом США пригрозили Китаю санкціями, якщо він надасть військову допомогу Росії. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви.

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