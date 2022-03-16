Путіна вже не цікавить зміна влади в Україні? Президент Фінляндії назвав цілі агресора

Президент Фінляндії переговорив із Путіним

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо вважає, що президент РФ Володимир Путін не добивається зміни українського уряду. Про це повідомляє CNN.

«У Путіна свій список, ми всі його добре знаємо, але мені здається, що зміна уряду України вже не присутня в цьому списку. Коли я запитав його про це, я отримав відповідь, що такої мети ніколи не було», — сказав Нійністьо.

За його словами, Путін хоче домогтися визнання окупованого Криму частиною Росії, розширення кордонів ОРДЛО на всю територію Донецької та Луганської областей та нейтралітету України.

Нагадаємо, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Відомо, що Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів, що створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в країні.

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