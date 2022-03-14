Китай прокоментував наявність запиту на військову допомогу Росії

Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм

Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм

Китайська сторона наголошує, що відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів

Китайська влада назвала дезінформацією поширені в американських ЗМІ відомості про те, що Російська Федерація направляла Китаю запит на військову допомогу. Про це повідомляє Global Times.

Як заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, Вашингтон поширює дезінформацію проти Пекіна з українського питання. За його словами, китайська сторона відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів. Він також заявив, що Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм і приватних осіб.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 березня викликав до себе посла Китаю Се Сяоюн, щоб поговорити про «додаткові шляхи співпраці із Китаєм». Зазначимо, Путін також звернувся до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну. Це викликало занепокоєння в Білому домі, адже Пекін так може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Згодом США пригрозили Китаю санкціями, якщо він надасть військову допомогу Росії. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви.