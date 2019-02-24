Клімкін: режим узурпатора Мадуро має пропустити гуманітарну допомогу до Венесуели



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Україна «рішуче засуджує безпрецедентне насильство» на кордонах Венесуели

Україна засуджує насильство на кордонах Венесуели і вимагає, щоб режим Ніколаса Мадуро пропустив гуманітарну допомогу до країни.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, яке призвело до смертей і травм», - зазначив глава МЗС України.

«Ми вимагаємо, щоб режим узурпатора влади Мадуро припинив ці недостойні дії і щоб був забезпечений терміновий пропуск гуманітарної допомоги», - додав Клімкін.

Condenamos enérgicamente la violencia sin precedentes en las fronteras de #Venezuela que ha resultado en muertos y heridos.

Exigimos que el régimen del usurpador del poder Maduro se termine esas acciones indignas y que sea asegurado el pase urgente de la ayuda humanitaria — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 февраля 2019 г.

Нагадаємо, в Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.