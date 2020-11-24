КМДА про продаж антибіотиків без рецепту: Люди відчуватимуть шкоду від самолікування ще багато років

Ми всі відчуватимемо шкоду від сьогоднішнього самолікування ще багато років, – заявила Гінзбург

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург закликала владу заборонити продаж антибіотиків та противірусних препаратів без рекомендації лікаря. Про це вона повідомила в інтерв’ю «Главкому».

«Законодавцям, вважаю, терміново потрібно ухвалити заборону на продаж медикаментів. Маю на увазі, перш за все, антибіотиків, противірусних препаратів. Тобто заборонити їх відпускати без рецептів. Бо в іншому разі ми всі відчуватимемо шкоду від сьогоднішнього самолікування ще багато років. До того ж вільний доступ до препаратів не дозволяє забезпечити нас усіх якісною медициною, до якої ми так прагнемо», – наголосила Гінзбург.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

До слова, український педіатр Євген Комаровський розповів, чому виникає пневмонія, як її лікувати, та пояснив, чому ні в якому разі не можна пити антибіотики з метою профілактики запалення легень.

Зазначимо, що експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів про небезпеку лікування коронавірусу антибіотиків та порадами.