  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    КНДР відхилила всі «гангстерські» вимоги США щодо денуклеаризації - CNN

    • Розсилка
    Північна Корея - КНДР відхилила всі «гангстерські» вимоги США щодо денуклеаризації - CNN
    Північна Корея

    Вашингтон продовжує висувати конкретні пропозиції про початок і досягнення кінцевої точки денуклеаризації

    Північна Корея відхилила всі пропозиції США з ядерного роззброєння, повідомили CNN джерела в дипломатичних колах.

    За словами співрозмовників телеканалу, Вашингтон висував і продовжує висувати «конкретні пропозиції про початок і досягнення кінцевої точки повністю підтвердженої денуклеаризації», включаючи терміни денуклеаризації.

    Однак Північна Корея відхилила всі ці пропозиції, вважаючи їх «гангстерськими», сказало одне з джерел ЗМІ.

    Напередодні у Держдепі запевнили, що США та КНДР підтримують контакт практично щодня.

    Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

    Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

    У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.

    Читайте також
    США ядерна зброя Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ