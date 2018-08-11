КНДР відхилила всі «гангстерські» вимоги США щодо денуклеаризації - CNN



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Північна Корея

Вашингтон продовжує висувати конкретні пропозиції про початок і досягнення кінцевої точки денуклеаризації

Північна Корея відхилила всі пропозиції США з ядерного роззброєння, повідомили CNN джерела в дипломатичних колах.

За словами співрозмовників телеканалу, Вашингтон висував і продовжує висувати «конкретні пропозиції про початок і досягнення кінцевої точки повністю підтвердженої денуклеаризації», включаючи терміни денуклеаризації.

Однак Північна Корея відхилила всі ці пропозиції, вважаючи їх «гангстерськими», сказало одне з джерел ЗМІ.

Напередодні у Держдепі запевнили, що США та КНДР підтримують контакт практично щодня.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.