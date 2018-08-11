КНДР відхилила всі «гангстерські» вимоги США щодо денуклеаризації - CNN
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Вашингтон продовжує висувати конкретні пропозиції про початок і досягнення кінцевої точки денуклеаризації
Північна Корея відхилила всі пропозиції США з ядерного роззброєння, повідомили CNN джерела в дипломатичних колах.
За словами співрозмовників телеканалу, Вашингтон висував і продовжує висувати «конкретні пропозиції про початок і досягнення кінцевої точки повністю підтвердженої денуклеаризації», включаючи терміни денуклеаризації.
Однак Північна Корея відхилила всі ці пропозиції, вважаючи їх «гангстерськими», сказало одне з джерел ЗМІ.
Напередодні у Держдепі запевнили, що США та КНДР підтримують контакт практично щодня.
Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.
Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.
У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.