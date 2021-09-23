Вчені: Україна на межі стрімкої хвилі захворюваності на Covid-19

За прогнозами, у наступні 30 днів кількість нових щоденних випадків Covid-19 в країні може сягнути 15 тисяч

Нова хвиля, викликана штамом «Дельта», може бути швидкою, але коротшою за попередні

Прогнозування динаміки розвитку четвертої хвилі Covid-19 в Україні на 200 днів вперед показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання. Нова хвиля, викликана штамом «Дельта», може бути швидкою, але коротшою за попередні. Це випливає з даних дослідження КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

За прогнозами, у наступні 30 днів кількість нових щоденних випадків Covid-19 в країні може сягнути 15 тисяч.

«Пік передбачається на рівні 15 000 – 18 000 випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується наприкінці листопада – на початку грудня 2021 року», – йдеться в прогнозі.

Як зазначається в повідомленні, вагомим фактором такого ускладнення епідемічної ситуації з Сovid-19 є значне ослаблення карантину в літній період, а в більшості навчальних закладів – з початку вересня.

Вчені виконали дослідження поширення четвертої хвилі Covid-19, викликаної штамом «Дельта», в Україні та країнах світу, що відчули на собі найбільший вплив пандемії . Було виявлено, що протягом останніх 20 років мав місце циклічний характер пандемій важкого гострого респіраторного синдрому, свинячого грипу, Ебола і Covid-19 з п'яти-шести літнім періодом.

Із застосуванням методів технічного аналізу великих даних виявлено також циклічний характер перебігу чотирьох хвиль пандемічного процесу Covid-19 на часовому відрізку: січень 2020 – вересень 2021 року.

«Отримані результати вказують на значно нижчий рівень кількості нових захворювань і смертності протягом поточної четвертої хвилі пандемічного процесу, в порівнянні з другою і третьою хвилями, в країнах, що характеризуються високим відсотком вакцинованого населення», – зазначають вчені.

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