Covid-19 на Одещині: область серед лідерів за кількістю нових випадків

Протягом 4 жовтня від ускладнень на Одещині померла одна людина

Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у 156 680 людей

За минулу добу на Одещині медики зареєстрували 809 нових випадків захворювання на Covid-19. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Протягом 4 жовтня від ускладнень померла одна людина, 205 пацієнтів одужали.

Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у 156 680 людей. За цей час одужали 142 342 людини . Крім того, 3308 хворих, у яких діагностували хворобу, померли.

За минулу добу в Україні медики зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше нових хворих на коронавірус виявлено у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Нагадаємо, в Одесі через зростання кількості хворих на коронавірус, місця у реанімаціях місцевих опорних лікарень вщент заповнені пацієнтами з Covid-19.

В інфекційній лікарні Одеси з різницею у півгодини померло подружжя, яке хворіло на Covid-19.

Як повідомлялося, пандемія Covid-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.

Щодо антитіл до Covid-19, то аналітик пояснив, чому не варто робити перевірки. За словами аналітика, тести бувають якісні та кількісні. Перші показують є антитіла чи ні, другі – скільки їх у певному обсязі вашої крові.