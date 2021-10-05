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    Covid-19 на Одещині: область серед лідерів за кількістю нових випадків

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    Протягом 4 жовтня від ускладнень на Одещині померла одна людина - Covid-19 на Одещині: область серед лідерів за кількістю нових випадків
    Протягом 4 жовтня від ускладнень на Одещині померла одна людина
    фото з відкритих джерел

    Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у 156 680 людей

    За минулу добу на Одещині медики зареєстрували 809 нових випадків захворювання на Covid-19. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

    Протягом 4 жовтня від ускладнень померла одна людина, 205 пацієнтів одужали.

    Від початку пандемії в Одеській області Covid-19 підтвердили у 156 680 людей. За цей час одужали 142 342 людини . Крім того, 3308 хворих, у яких діагностували хворобу, померли.

    За минулу добу в Україні медики зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше нових хворих на коронавірус виявлено у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

    Нагадаємо, в Одесі через зростання кількості хворих на коронавірус, місця у реанімаціях місцевих опорних лікарень вщент заповнені пацієнтами з Covid-19.

    В інфекційній лікарні Одеси з різницею у півгодини померло подружжя, яке хворіло на Covid-19.

    Як повідомлялося, пандемія Covid-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.

    Щодо антитіл до Covid-19, то аналітик пояснив, чому не варто робити перевірки. За словами аналітика, тести бувають якісні та кількісні. Перші показують є антитіла чи ні, другі – скільки їх у певному обсязі вашої крові.

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    Теги: Одещина хвороби щеплення коронавірус
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    Covid-19 на Одещині: область серед лідерів за кількістю нових випадків