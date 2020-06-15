Колишній прем'єр Гончарук засудив побиття прихильників Стерненка



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Поліція застосувала силу до активістів

Сьогодні біля столичного суду сталися сутички між поліцією та активістами

Сьогодні біля Шевченківського райсуду столиці, де проходила акція на підтримку Сергія Стерненка, сталися сутички між поліцією та активістами. У МВС повідомили про затримання п'ятьох осіб. Під час затримання правоохоронці застосували силу до протестувальників, відео та фото цих моментів вже потрапило у мережу. Люди обурені діями українських полісменів, наголошуючи, що Україна - не поліцейська держава.

Зокрема, колишній глава уряду Олексій Гончарук засудив такі дії співробітників МВС.

«Можна погоджуватись або не погоджуватись з позицією людей, які протестують сьогодні під судом, підтримувати їх чи не підтримувати. Але точно не можна мовчати, коли б’ють активістів та пакують в автозаки людей із «неправильною» позицією. Ми ризикуємо перетворитись на північного сусіда, де випуски новин із схожим фото та відеорядом — це буденність», - написав Гончарук.

Нагадаємо, 15 червня в Шевченківському суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Зазначимо також, що керівництво столичної поліції відсторонило двох працівників, які били ногами учасника акції біля суду, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку.



