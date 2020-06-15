Справа Стерненка: під судом сталась сутичка



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Причиною сутички було бажання активістів прогнати журналістів, які працюють на блогера Анатолія Шарія Фото: РБК-Україна

Сутичка сталась між учасниками акції та правоохоронцями

Під будівлею Шевченківського суду Києва сталась сутичка між учасниками акції протесту та правоохоронцями.

У цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Причиною сутички було бажання активістів прогнати журналістів, які працюють на блогера Анатолія Шарія.

Зазначимо, що минулої п'ятниці також була акція під Шевченківським судом. Тоді були сутички між правоохоронцями та активістами.

У цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.



