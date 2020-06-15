Побиття активістів під судом: поліція призначила службове розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці били активіста ногами

Поліція застосовувала силу під час затримання учасників сутичок

За фактом застосування сили поліцейськими під час затримання осіб біля Шевченківського районного суду столиці, де проходить судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, призначено службове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Матеріали службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні біля Шевченківського районного суду столиці стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб. За даними поліції, спочатку один із чоловіків спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали поліцейським під час затримання правопорушника і «нецензурно висловлювалися».

Затриманих доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям.

Своєю чергою активісти звертають увагу, що поліція застосовує силу до людей під час затримання.

На оприлюднених відео видно, як поліцейський б’є ногою по голові хлопця, який лежить на землі і не чинить опору.

Під час сутички спецпризначенці порвали футболку народному депутату від фракції «Голосу» Роман Лозинському.

15 червня в Шевченківському суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.