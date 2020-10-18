Одеська організація «Європейської Солідарністі» подає в суд на мера Труханова



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Перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи

«ЄС» вимагає від одеської влади припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні

Одеська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» подає в суд на Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарного радянського минулого. Ми засуджуємо та виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України – в цивілізованій європейській родині», – переконані в партії.

«Дія міської влади є найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більш того – ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі», – наголошують у «Європейській Солідарності».

Перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи – йдеться у заяві.

«Подвиг і самопожертва Небесної Сотні – одна з трагічних сторінок нашої історії, це ціна, яку платить наше суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. Одеса – не совок! Одеса – європейське місто з європейський майбутнім!», – наголошують в «Європейській Солідарності».