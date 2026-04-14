Головна Новини
search button user button menu button

Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить

Лариса Голуб
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Рід Вайсман порушив протокол NASA заради талісмана місячної місії
фото: BBC

Рід Вайсман забрав місячний талісман Rise додому, порушуючи інструкції NASA

Командир історичної місячної місії Artemis 2 Рід Вайсман здивував NASA своїм рішенням після успішного приводнення у Тихому океані 10 квітня 2026 року. Попри офіційні інструкції залишити всі символічні предмети в капсулі Orion для подальшої інспекції, астронавт забрав із собою м’яку іграшку на ім’я Rise. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Space.com.

Астронавт Рід Вайсман пояснив свій вчинок тим, що Rise перестав бути просто «датчиком невагомості» – він перетворився на частину історії, яку екіпаж не зміг залишити на борту. Вайсман вирішив подбати про Rise особисто. Він поклав іграшку у герметичний мішок із комплекту виживання та прикріпив до свого скафандра. Разом із екіпажем талісман опинився у Тихому океані, а потім – на борту військового корабля після евакуації гелікоптером.

І це ще не все. Справа у тому, що іграшка Rise стала емоційно важливою особисто для Вайсмана, оскільки містила напис «Carroll» на честь його покійної дружини.

фото: NASA

Яку функцію виконувала іграшка Rise

Іграшка Rise має вигляд усміхненого Місяця, що носить стильну бейсболку, оформлену під планету Земля, з козирком, вкритим зірками. Rise – не просто сувенір. 

фото: NASA

Під час польоту Rise виконував роль «індикатора нульової гравітації», сигналізуючи екіпажу про досягнення невагомості. Проте він перетворився на повноцінного п'ятого члена екіпажу.

Покарання для командира місячної місії

фото: NASA

Це рідкісний випадок, коли досвідчений офіцер свідомо порушує технічний регламент. Зазвичай долю предметів, які побували в космосі, визначають NASA та законодавство США. Втім, у NASA натякають, що навряд чи каратимуть командира, адже людський фактор та емоційний зв’язок із місією є невід’ємною частиною освоєння космосу.

фото: NASA

«Главком» писав, що астронавтка NASA Крістіна Кох, яка увійде до історії як перша жінка, що облетіла Місяць у межах місячної місії, поділилася теплими кадрами свого повернення додому. Після тривалої розлуки собака не одразу повірив своєму щастю. Як тільки Крістіна з’явилася на порозі, домашній улюбленець вибухнув радістю: нескінченні стрибки, виляння хвостом та спроби «обійняти» господарку.

Нагадаємо, на борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.

Теги: земля космос NASA Новости NASA Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua