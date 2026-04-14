Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Рід Вайсман забрав місячний талісман Rise додому, порушуючи інструкції NASA
Командир історичної місячної місії Artemis 2 Рід Вайсман здивував NASA своїм рішенням після успішного приводнення у Тихому океані 10 квітня 2026 року. Попри офіційні інструкції залишити всі символічні предмети в капсулі Orion для подальшої інспекції, астронавт забрав із собою м’яку іграшку на ім’я Rise. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Space.com.
Астронавт Рід Вайсман пояснив свій вчинок тим, що Rise перестав бути просто «датчиком невагомості» – він перетворився на частину історії, яку екіпаж не зміг залишити на борту. Вайсман вирішив подбати про Rise особисто. Він поклав іграшку у герметичний мішок із комплекту виживання та прикріпив до свого скафандра. Разом із екіпажем талісман опинився у Тихому океані, а потім – на борту військового корабля після евакуації гелікоптером.
І це ще не все. Справа у тому, що іграшка Rise стала емоційно важливою особисто для Вайсмана, оскільки містила напис «Carroll» на честь його покійної дружини.
Яку функцію виконувала іграшка Rise
Іграшка Rise має вигляд усміхненого Місяця, що носить стильну бейсболку, оформлену під планету Земля, з козирком, вкритим зірками. Rise – не просто сувенір.
Під час польоту Rise виконував роль «індикатора нульової гравітації», сигналізуючи екіпажу про досягнення невагомості. Проте він перетворився на повноцінного п'ятого члена екіпажу.
Покарання для командира місячної місії
Це рідкісний випадок, коли досвідчений офіцер свідомо порушує технічний регламент. Зазвичай долю предметів, які побували в космосі, визначають NASA та законодавство США. Втім, у NASA натякають, що навряд чи каратимуть командира, адже людський фактор та емоційний зв’язок із місією є невід’ємною частиною освоєння космосу.
«Главком» писав, що астронавтка NASA Крістіна Кох, яка увійде до історії як перша жінка, що облетіла Місяць у межах місячної місії, поділилася теплими кадрами свого повернення додому. Після тривалої розлуки собака не одразу повірив своєму щастю. Як тільки Крістіна з’явилася на порозі, домашній улюбленець вибухнув радістю: нескінченні стрибки, виляння хвостом та спроби «обійняти» господарку.
Нагадаємо, на борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.
До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.
