Екіпаж «Артеміди-2» наблизився до вирішального моменту місії

Попереду — вогняне входження в атмосферу та кілька хвилин повної втрати зв’язку

Екіпаж місії Artemis II («Артеміда-2») вийшов на фінальний і найризикованіший етап десятиденної подорожі навколо Місяця – входження в атмосферу Землі на надвисокій швидкості перед приземленням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Mirror.

Під час цього етапу капсула рухатиметься зі швидкістю близько 40 тисяч кілометрів на годину. Це створює екстремальні умови для екіпажу та техніки. На борту перебувають досвідчені астронавти: командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, спеціалісти Крістіна Кох і Джеремі Хансен.

Щоб витримати сильні перевантаження під час гальмування, члени екіпажу використовують спеціальні сольові таблетки та компресійний одяг. Це допомагає уникнути різкого відтоку крові від мозку до нижньої частини тіла.

Найнебезпечніша частина – так званий «вогняний етап». Під час входження в атмосферу навколо капсули утворюється плазма, яка на кілька хвилин повністю блокує радіозв’язок із Землею.

Після цього має спрацювати система з одинадцяти парашутів, яка поступово знизить швидкість до безпечного рівня. Приводнення заплановане в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго. Після цього екіпаж буде евакуйований.

2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis ІІ з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі.

Нагадаємо, що екіпаж місії Artemis II встановив новий історичний рекорд. Астронавти віддалилися від Землі на найбільшу відстань за всю історію пілотованих польотів.

За даними агентства, під час обльоту Місяця космічний корабель Orion досяг відстані близько 406 тис. кілометрів від Землі. Таким чином екіпаж перевершив попередній рекорд місії «Аполлон-13» 1970 року приблизно на 6,5 тис. кілометрів.