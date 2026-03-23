Головна Світ Економіка
search button user button menu button

На російському космічному кораблі після запуску сталася аварія: подробиці (відео)

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Роскосмос продовжує усунення несправності
фото: скрин з відео

У російського «Прогреса» після запуску вийшла з ладу антена

Російський безпілотний вантажний корабель «Прогрес» зіткнувся з технічною несправністю під час наближення до Міжнародної космічної станції. Через відмову однієї з антен системи зближення автоматичне стикування стало неможливим. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Роскосмосу, інформує «Главком».

Оскільки автоматика не може гарантувати точність маневру, екіпаж російського корабля готується до стикування в ручному режимі.

Повідомляється, що відразу після відокремлення від ракети на борту вантажного корабля «Прогрес МС-33» виявили технічну несправність. За даними Роскосмосу, була виявлена проблема з однією з антен системи автоматичного зближення та стикування «Курс».

У NASA заявили, що всі інші системи працюють у штатному режимі, а Роскосмос продовжує усунення несправності антени.

«Главком» писав, 5 березня, японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію.

Нагадаємо, американське космічне агентство Nаsa планує у п’ятницю, 6 березня, запуск пілотованого космічного корабля у рамках місії Artemis II, що має здійснити політ навколо Місяця вперше з 1972 року. Попередня спроба запуску, запланована на лютий, була відкладена через технічні несправності з клапанами паливної системи, проте остання «генеральна репетиція» довела готовність техніки до польоту.

Під час останнього випробування у космічному центрі Кеннеді у Флориді команди практикувалися завантажувати кріогенне паливо в ракету та безпечно видаляти відпрацьовані паливні баки.

Читайте також:

Теги: космос ракета росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua