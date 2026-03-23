На російському космічному кораблі після запуску сталася аварія: подробиці (відео)

У російського «Прогреса» після запуску вийшла з ладу антена

Російський безпілотний вантажний корабель «Прогрес» зіткнувся з технічною несправністю під час наближення до Міжнародної космічної станції. Через відмову однієї з антен системи зближення автоматичне стикування стало неможливим. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Роскосмосу, інформує «Главком».

Оскільки автоматика не може гарантувати точність маневру, екіпаж російського корабля готується до стикування в ручному режимі.

Повідомляється, що відразу після відокремлення від ракети на борту вантажного корабля «Прогрес МС-33» виявили технічну несправність. За даними Роскосмосу, була виявлена проблема з однією з антен системи автоматичного зближення та стикування «Курс».

У NASA заявили, що всі інші системи працюють у штатному режимі, а Роскосмос продовжує усунення несправності антени.

LIVE: A Roscosmos cargo spacecraft carrying food, fuel, and supplies is about to launch to the @Space_Station. The uncrewed Progress 94 craft is scheduled to lift off at 7:59am ET (1159 UTC). https://t.co/uIjOMqVcDE — NASA (@NASA) — NASA (@NASA) March 22, 2026

