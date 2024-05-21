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ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію

Дарія Демяник
glavcom.ua
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
ДОТ замовив форму ЗСУ у невеликих українських виробників
фото: depositphotos.com

За зекономлену суму теоретично Міноборони, за необхідності, може придбати ще 50 тис. зимових курток для армії

З початку року Державний оператор тилу (ДОТ) Міноборони провів перші закупівлі зимового індивідуального спорядження для військових Збройних Сил України, про що йдеться на платформі Prozorro. Економія держкоштів на вказаних закупівлях перевищує 133 млн грн, проаналізувало ZN.ua.

Перша закупівля костюмів маскувальних зимових у кількості 185 тис. комплектів відбулася у березні. На тендер з очікуваною вартістю у майже 300 млн грн на кожен з 5 лотів вийшло одразу по 6−8 компаній, серед яких були й великі виробники одягу. Зокрема, «МІК» та «Текстиль Контакт». Водночас їх цінові пропозиції часто були не найвигіднішими для держави.

Зокрема, на один з лотів закупівлі маскувальних зимових костюмів з очікуваною вартістю 17 000 400,00 грн «Текстиль контакт» пропонувало ціну у 16 500 000,00 грн. В той час, як переміг невеликий виробник − «Фармінко Норд» з ціною 11 999 999,00 грн. Що, власне, дозволило державі зекономити тільки на цьому лоті понад 5 млн грн.

Загалом, усі п’ять лотів цієї закупівлі та ще однієї аналогічної (на придбання 75 тис. комплектів) обійшлися ДОТу на 82 млн грн дешевше від очікуваних вартостей.

Не менш вдало, Міноборони впоралося і з закупівлею на потреби ВСУ зимових вітровологозахисних курток, свідчить Prozorro.

У березні та квітні поточного року за цією позицією відбулося два тендери із загальною очікуваною вартістю − 483,4 млн грн.

Більша закупівля охоплювала 4 лоти на 133 тис. курток. За право їх постачання боролися до десятка компаній-виробників. На першому лоті, завдяки пропозиції «Фармінко Норд», вдалося зекономити понад 7,3 млн грн.

На другому − ще 8,4 млн грн. На третьому − 23,5 млн грн. І на четвертому, завдяки ціновій пропозиції від «Текстиль Контакт», − понад 2 млн грн.

Квітнева закупівля вітровологозахисних зимових курток на три лоти і загальну їх кількість у 50 тис. од. теж пройшла в умовах щільної конкуренції.

«За перший лот, зокрема, боролися сім компаній, і з ціною у 44 550 000,00 в аукціоні перемогла ТОВ «Астра Люкс», що дозволило зекономити ДОТу більше, як 4,5 млн грн. Другий лот з економією у 5 млн грн дістався «Текстиль Контакту» − за 44 млн грн. І третій з мінімальною економією у 450 тис. грн − компанії «Олтекс», − вказує видання.

У підсумку, економія бюджетних коштів на зимових куртках дорівнює наразі більше як 51 млн грн. А загальне заощадження бюджету на зимовому індивідуальному обмундируванні ЗСУ перевищує 133 млн грн.

Як додає ZN.ua, за цю зекономлену суму теоретично Міноборони, за необхідності, може придбати для армії іще щонайменше 50 тис. зимових курток.

Нагадаємо, що із грудня 2023 року, коли розпочав роботу Державний оператор тилу (ДОТ), 23 вітчизняні компанії вперше долучилися до тендерів на закупівлю речового майна для Збройних Сил України. Йдеться про національних виробників, що мають багаторічний досвід роботи та працюють із ритейловими мережами, підкреслювали у Міноборони.

Теги: Міноборони тендер Україна ProZorro

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