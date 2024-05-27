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Польща вводить нове обмеження щодо дипломатів із Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща вводить нове обмеження щодо дипломатів із Росії
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що вирішено запровадити обмеження на пересування російських дипломатів країною
фото: Forum

Сікорський: Польща обмежить пересування російських дипломатів країною

Влада Польщі прийняла рішення обмежити вільне пересування російських дипломатів територією країни, заявив 27 травня міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, співробітники посольства РФ у Варшаві зможуть пересуватися лише всередині столичного регіону (Мазовецького воєводства), при цьому російського посла Сергія Андрєєва ці заходи не торкнуться. Про це пише польське видання Bankier.

«Ми вводимо обмеження на пересування російських дипломатів країною», – сказав Сікорський після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ у Брюсселі. Він додав, що посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу.«Це будуть рішення як щодо самого посольства, так і щодо консульського персоналу посольства Росії в Польщі», – уточнив Сікорський. Працівники дипломатичних установ зможуть переміщатися лише всередині регіонів, де базуються їхні місії, сказав міністр.

До слова, країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході. Про це пише видання Der Spiegel.За інформацією видання, на конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Раніше стало відомо, що під час ракетної атаки росіян на Україну в ніч на 26 травня Польща підіймала в повітря винищувачі F-16. Про це повідомило польське міноборони.У міністерстві зазначили, що 26 травня вночі спостерігалася активність дальньої авіації РФ, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, у західних областях України.

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Теги: росія Польща дипломатія міністр Міноборони посольство росіяни обмеження

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