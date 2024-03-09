ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови Центру протидії корупції Шабуніна

Віталій Шабунін підтвердив, що проти нього відкрили два кримінальні провадження

Проти голови ЦПК порушили справи за ухиляння від військової служби та підробку документів

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальні провадження стосовно голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна за ухилення від військової служби та підробку документів. Про це повідомив блогер Володимир Бойко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він заявив, що проти Шабуніна відкрили провадження за ч. 4 ст. 409 КК (ухилення від військової служби) та ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа).

«Друге провадження пов'язано з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він на той час фіктивно рахувався на службі, кілька листів за підписами голови НАЗК Новікова та заступника голови НАЗК Ситника, якими ці високі достойники прохали командира прикомандирувати до них солдата Шабуніна», – заявив блогер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що після того, як вибухнув скандал, «керівництво НАЗК, розуміючи, що військовослужбовець не може проходити службу при НАЗК і подібні листи є підставою для притягнення Новікова та Ситника до кримінальної відповідальності, стало офіційно запевняти, що ніяких таких листів ніколи не направляло і Шабунін їх виготовив самостійно».

«Я думаю, що керівництво НАЗК бреше і ці листи справжні. Втім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який, незаконно відрядивши солдата Шабуніна до НАЗК, виплачував йому щомісяця 53 тис. грн. – 23 тис. грн грошового забезпечення та 30 тис. грн додаткової винагороди за, начебто, виконання бойових завдань. Ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету Ситника», – ідеться у дописі Бойка.

Віталій Шабунін у коментарі NV підтвердив, що бачив інформацію, що проти нього відкрили два кримінальні провадження. Він додав, що добровільно приєднався до війська на другий день повномасштабного вторгнення, тому не розуміє, чому йдеться про ухилення від служби.

У грудні слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва зобов’язав ДБР зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками підроблення документів та ухилення від військової служби Віталієм Шабуніним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідна ухвала була прийнята за скаргою голови ГО Громадська рада доброчесності Ростислава Кравця, який у своєму звернені попросив перевірити факти про те, що нібито Шабунін був зарахований до особового складу військової частини, але військову службу не проходив, а також здійснив підроблення документів, на підставі яких перебував у відрядженні.

Раніше Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ.