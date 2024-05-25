Мобілізація транспорту на потреби ЗСУ: деталі

Рішення про вилучення транспортного засобу на користь ЗСУ ухвалюють місцеві держадміністрації

18 травня 2024 року набув чинності закон про новий порядок мобілізації, згідно із яким ТЦК отримали право мобілізувати транспортні засоби громадян. Вилучатимуться машини за певної процедури та не у всіх громадян – депутат Федір Веніславський наголосив, що нові норми не торкнуться 90% українців.

Чий транспорт можуть вилучити

У новому мобілізаційному законі передбачена норма, яка дозволяє вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ. Мобілізація транспортних засобів поширюється на:

громадян, власників транспортних засобів;

органи місцевого самоврядування;

центральні й місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи;

організації, підприємства, установи (у тому числі: нафтобази, залізниці, порти, пристані, аеропорти, автозаправні станції дорожнього господарства тощо), що забезпечують експлуатацію транспортних засобів.

За словами представника Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, масово забирати авто у пересічних людей не будуть. Зазначається, що 90% українців не варто перейматися щодо цих норм.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін роз’яснив, що транспортні засоби, які підходять для військових потреб, можуть вилучити лише у власників двох і більше транспортних засобів. Він додав, що це можуть бути легкові автомобілі, трактори, самохідні, сільськогосподарські машини. Також не можна забрати авто у людини, для якої водіння – це основне джерело доходу, у людини з інвалідністю І чи ІІ групи та батьків дитини з такою інвалідністю.

Процедура вилучення транспорту на потреби ЗСУ

Мобілізувати транспортні засоби можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Для виконання військово-транспортного обов’язку вони отримають дані від МВС щодо транспорту у власності підприємців та громадян.

Залучення транспортних засобів на потреби армії під час мобілізації та їх повернення здійснюються на підставі актів приймання-передачі. В цих актах зазначаються:

відомості про власників;

технічний стан ТЗ;

залишкова (балансова) вартість;

інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортний засіб.

Перед вилученням має бути проведено експертну оцінку автомобіля. У разі потреби, підприємство чи організація мають самостійно доправити транспорт чи іншу техніку до військової частини. Якщо автомобілю була заподіяна шкода, порядок компенсації буде визначатися Кабміном.

Заборони щодо мобілізованого транспорту

Транспортні засоби, які були вилучені на потреби армії, заборонено:

відправляти за межі території України та до інших областей (відправлення до інших областей можливе тільки після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу на строк не більше одного місяця);

передавати у власність іншим юридичним особам або громадянам;

надавати в оренду (лізинг) або в якості предмета застави для виконання зобов’язань за договорами кредиту.

Транспортні засоби повинні бути повернуті власникам протягом 30 днів після оголошення демобілізації на підставі актів приймання-передавання.

Нагадаємо, в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Ця послуга має найбільший попит серед автовласників. Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. Імовірно, таке зростання реєстраційних дій з автомобілями пов’язане з мобілізаційним законом.