Майже дві доби без їжі та сну: як Росія приймає «біженців» з ОРДЛО

Люди дві доби чекають розміщення у холодних автобусах

Людмила Денісова повідомила про нелюдські умови утримання примусово евакуйованих людей

Вивезені в Ростовську область під приводом евакуації жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей майже дві доби перебувають без їжі та сну. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова.

«Громадяни України, жителі ОРДЛО, яких примусово евакуювали до Ростовської області Росії, позбавлені права на гідні умови життя. Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити – зачинені», – зазначила вона.

За даними Денісової, російська влада не вживає заходів для забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами.

У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, дехто з евакуйованих громадян України були розміщені у спортивній залі міста Таганрог Ростовської області.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової із закликом забезпечити належні умови перебування громадян України в Російській Федерації та надати необхідну допомогу, зокрема безкоштовні юридичні консультації й гуманітарну допомогу.

Також омбудсман закликала генерального комісара Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, світову спільноту негайно відреагувати на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта.

Додамо, що раніше влада «ДНР» заявляла про те, що кордон із Ростовською областю перетнули близько 10 тисяч людей. Влада Ростовської області говорила, що для прийому біженців все готово, проте оголосили режим НС.

Нагадаємо, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

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