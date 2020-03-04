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    Комітет рекомендує Раді відправити Гончарука у відставку

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    Очільник уряду Олексій Гончарук вже написав заяву про відставку&nbsp; - Комітет рекомендує Раді відправити Гончарука у відставку
    Очільник уряду Олексій Гончарук вже написав заяву про відставку 

    Рішення підтримали 23 члени комітету із 25 присутніх на засіданні

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу вранці.

    «Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відповідно до п.12 ч.1 ст. 85 та ч. 2 ст. 115 Конституції України прийняти відставку прем'єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись п.1 ч. 1 ст. 15 закону України «Про комітети Верховної Ради України», доручити народним депутатам України, членам комітету, внесли на розгляд Верховної Ради України відповідний проєкт постанови», - оголосив голова профільного комітету Андрій Клочко.

    Рішення підтримали 23 члени комітету із 25 присутніх на засіданні.

    Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

    Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

    Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів. 

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