Комітет рекомендує Раді відправити Гончарука у відставку



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Очільник уряду Олексій Гончарук вже написав заяву про відставку

Рішення підтримали 23 члени комітету із 25 присутніх на засіданні

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу вранці.

«Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відповідно до п.12 ч.1 ст. 85 та ч. 2 ст. 115 Конституції України прийняти відставку прем'єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись п.1 ч. 1 ст. 15 закону України «Про комітети Верховної Ради України», доручити народним депутатам України, членам комітету, внесли на розгляд Верховної Ради України відповідний проєкт постанови», - оголосив голова профільного комітету Андрій Клочко.

Рішення підтримали 23 члени комітету із 25 присутніх на засіданні.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.