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    Перезавантаження уряду: сьогодні Рада збирається на позачергове засідання

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    Парламентарі 4 березня розглянуть кадрові зміни у Кабміні&nbsp; - Перезавантаження уряду: сьогодні Рада збирається на позачергове засідання
    Парламентарі 4 березня розглянуть кадрові зміни у Кабміні 

    Позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента, розпочнеться о 16:00

    Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку проведуть засідання у середу вранці через позачергове засідання парламенту, яке розпочнеться о 16:00.

    Комітети проводять засідання на прохання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

    Так, напередодні ввечері, перед закриттям вечірнього засідання парламенту у вівторок, Дмитро Разумков попросив членів обох комітетів зібратися на засідання о 9:00 у середу і розглянути питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради.

    Порядок денний засідань комітетів не оприлюднений.

    Під час ранкового засідання Верховної Ради в середу, яке розпочнеться о 10:00, парламентарії продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Депутати вже встигли пройти 2293 поправки з 4018.

    Позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента, розпочнеться о 16:00.

    Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. 

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

    Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів. 

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