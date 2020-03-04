Перезавантаження уряду: сьогодні Рада збирається на позачергове засідання



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Парламентарі 4 березня розглянуть кадрові зміни у Кабміні

Позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента, розпочнеться о 16:00

Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку проведуть засідання у середу вранці через позачергове засідання парламенту, яке розпочнеться о 16:00.

Комітети проводять засідання на прохання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Так, напередодні ввечері, перед закриттям вечірнього засідання парламенту у вівторок, Дмитро Разумков попросив членів обох комітетів зібратися на засідання о 9:00 у середу і розглянути питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради.

Порядок денний засідань комітетів не оприлюднений.

Під час ранкового засідання Верховної Ради в середу, яке розпочнеться о 10:00, парламентарії продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Депутати вже встигли пройти 2293 поправки з 4018.

Позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента, розпочнеться о 16:00. Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.